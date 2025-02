La Camera di commercio (Cciaa) del Molise, in collaborazione con l’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) e Universitas Mercatorum, dà il via alla nuova edizione della ‘Tourism Lab Academy’, accademia-laboratorio qualificante per l’aggiornamento professionale, mirata allo sviluppo e al consolidamento di nuovi approcci manageriali per le imprese della filiera turistica.

Sei le tematiche oggetto dei corsi: Comunicazione e marketing dell’impresa turistica, Budget e controllo di gestione e dei costi, Accoglienza professionale, Efficienza energetica, Storytelling delle località turistiche e Intelligenza artificiale per il turismo.

Al fine di illustrare il calendario degli appuntamenti e i docenti coinvolti è stato programmato un Open day da remoto martedì 4 marzo, dalle 10 alle 12.

Redazione