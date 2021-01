“Comunico che, grazie ad un’ordinanza emanata oggi dal presidente della Regione, sarà possibile spostarsi dal proprio Comune di appartenenza per svolgere l’attività di Caccia al cinghiale nei giorni contrassegnati da zona arancione.

Si assecondano – considerata l’enorme presenza di ungulati sul territorio, i connessi rischi per la sicurezza di cittadini e automobilisti e i gravi danni alle colture – in questo modo le richieste giunte da associazioni venatorie, sindaci e organizzazioni agricole”.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento riguarda lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività venatorie della caccia al cinghiale e il relativo espletamento.