Giornata importante per i 23 comuni molisani ammessi alla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento in riferimento al bando della Misura 7 – Sottomisura 7.5 del Psr “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

Oggi, presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura, la firma del disciplinare da parte dei Sindaci che dà ufficialmente il via all’iter di una iniziativa che punta a rendere più funzionali e attrattivi i nostri borghi.

Ecco i 23 comuni interessati: Riccia, Termoli, Fornelli, Campochiaro, Carpinone, Colletorto, Trivento, Tufara, Colli a Volturno, Castel del Giudice, Spinete, Castelpetroso, Jelsi, Castellino del Biferno, Sepino, Mirabello Sannitico, San Massimo, Casacalenda, San Felice del Molise, Campodipietra, Montemitro, Pescopennataro.

La salvaguardia delle aree interne rappresenta una assoluta priorità, un punto fermo sul quale programmare e costruire il futuro.