“Il Molise ha bisogno di giovani. Non è uno slogan elettorale, ma semplicemente la verità. Questa terra sopravvive solo se è capace di rinnovarsi e aprirsi davvero al mondo e per farlo occorrono la competenza, la curiosità, l’entusiasmo, il coraggio e la sana follia delle nuove generazioni.

È un discorso che vale ancora di più per l’agricoltura, settore antico quanto vitale per l’economia locale. Per questo ho preso parte con estremo piacere, martedì 16 luglio, presso la suggestiva cornice della Palazzina Liberty di Venafro, all’Oscar Green 2019, ovvero all’iniziativa che Coldiretti promuove per premiare e valorizzare il lavoro svolto dai giovani imprenditori agricoli: i vincitori della selezione regionale parteciperanno poi alla grande finale di Roma.

Spazio quindi alle idee più innovative e alla sana voglia di ‘rivoluzionare’, spazio e sostegno al Molise che non piange su stesso, non si arrende e vuole costruire il domani”.