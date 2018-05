Ieri la Cattedrale di Venafro gremita di gente per l’ultimo cristiano saluto all’avv. Lucia Pesaturo in Di Ruzza, giovane legale venafrana vinta da male incurabile. In tanti ad affollare il luogo di culto, a testimoniare l’affetto e la vicinanza unanimi nei confronti della scomparsa, valida professionista che si lasciava apprezzare per il carattere solare che la contraddistingueva.

Ha celebrato dall’altare della Cattedrale venafrana il Parroco don Salvatore Rinaldi, che ha ricordato l’importanza e la ricchezza dell’esistenza umana, sottolineando lo spessore umano e sociale della defunta. Al termine la fraterna solidarietà di tutti nei riguardi del marito della scomparsa, l’avv Claudio Di Ruzza, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Campobasso, del giovane figlio Luca, del fratello il dr. Antonio Pesaturo e dei parenti presenti al rito funebre.

Tonino Atella