UN NUOVO SACERDOTE IN DIOCESI. La diocesi di Isernia-Venafro si prepara ad un evento di grazia straordinario da anni molto atteso. Mercoledì 12 settembre, alle ore 18,00, nella Cattedrale di Isernia avrà luogo l’ordinazione sacerdotale di Gianfranco Zuppa.

Dopo un lungo percorso di formazione culminato nell’ordinazione diaconale dello scorso 21 gennaio, per il nostro seminarista è arrivato, dunque, il momento di salire all’altare. E’ un avvenimento molto importante per la nostra diocesi che negli ultimi tempi ha sofferto di una certa carenza di sacerdoti e che sente, così, fortemente esaudita la sua costante richiesta al Signore di nuove vocazioni all’ordine sacro.

Il rito di ordinazione sarà presieduto dal vescovo S.E. Mons. Camillo Cibotti, insieme al quale sarà presente tutto il clero diocesano per accogliere con gioia un nuovo confratello nel sacerdozio.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare al lieto evento facendo corona intorno a Gianfranco per ringraziare il Signore del dono speciale che fa alla nostra comunità diocesana. Per quanti lo desiderano la cerimonia sarà diffusa anche in diretta streaming sul nuovo sito diocesano www.diocesiiserniavenafro.it