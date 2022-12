Il concerto natalizio con corali e solisti del Molise dell’ovest si replica sabato 17 (h 19.00) alla Chiesa dei Ss. Martino e Nicola di Venafro

Applausi scroscianti del numeroso pubblico presente che in chiusura evidentemente coinvolto ha accompagnato con battito di mani Happy Day, brano ritmico assai bello. Questo per dire in sintesi dell’ottimo, vista partecipazione e soddisfazione dei presenti, concerto natalizio “Natale è” presentato ieri sera nella Cattedrale di Isernia e che sarà replicato sabato prossimo 17 dicembre (h 19.00) nella chiesa dei SS. Martino e Nicola a Venafro.

1 du 3

I protagonisti del concerto nel capoluogo pentro incentrato su temi, canti e suoni della migliore tradizione natalizia : la Schola Cantorum Lino Cappello di Venafro, il Coro Padre Candido Melfi Chiesa Sacro Cuore Isernia, Coro polifonico maschile Amici del Canto di Castelromano, la Corale di San Nicandro di Venafro, il soprano Angela Cicerone, il tenore Gian Piero Frattaruolo, la vocalist Barbara Federici, il basso Patrizio Aureli, l’orchestra di archi, fiati, arpa e percussioni diretta dal M° Fabio Palumbo, con musiche ed arrangiamenti del M° Marciano Oliva. Prossimo appuntamento dell’intero team, come innanzi scritto, sabato prossimo 17 dicembre h 19 alla Chiesa dei SS. Martino e Nicola di Venafro.