“La giovanissima Pro Loco di Castelpizzuto (IS) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Museo dei costumi del Molise di Isernia, come prima attività culturale ha voluto riprendere e riportare in vita l’antica usanza della festa dedicata a Santa Lucia, un momento religioso una volta molto sentito dagli abitanti del posto.

In tale occasione, la cerimonia religiosa, vedrà la presenza e la partecipazione di donne vestite con il costume di Castelpizzuto che porteranno e seguiranno l’effetto della santa. Il piccolo borgo in provincia di Isernia vanta uno dei costumi più belli dell’antico Regno di Napoli, tant’è che risulta raffigurato in una porcellana incastonata in un tavolo presso Palazzo reale di Napoli.

Questo vuole essere soltanto il primo di una lunga serie di eventi che la Pro Loco e il Comune intendono fare in collaborazione e sotto la supervisione scientifica del MuseC per la riscoperta e la valorizzazione dell’antico costume di Castelpizzuto. L’invito è quello di visitare Castelpizzuto in tale occasione per scoprire le bellezze e le tradizioni locali.”