Un 48enne di Cantalupo nel Sannio ha perso la vita a seguito di un incidente sulla Statale 17, nei pressi di Castelpetroso. Mario Iannitelli ha perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo contro il guard rail.

Inutili i soccorsi del 118, il 48enne è morto sul colpo. Secondo quanto si è appreso era uscito da casa per raggiungere il posto di lavoro, come ogni mattina, a Isernia. Sul posto ci sono i VdF e la Polstrada che ha eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi. Mario Iannitelli lascia moglie tre figlie.