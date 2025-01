di Redazione

Domani, sabato 4 gennaio 2025, alle ore 17.00, presso la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, si terrà la celebrazione inaugurale dell’Anno Giubilare. Questo evento solenne rappresenta un momento di grande significato spirituale per tutta la comunità.

La cerimonia sarà presieduta da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, che guiderà il Solenne Pontificale per l’apertura dell’Anno Giubilare. Al termine della celebrazione liturgica, il coro “Castelpetroso…In Canto” offrirà un Concerto Giubilare, arricchendo il momento con musica e canto. L’Anno Giubilare è un’opportunità straordinaria di rinnovamento spirituale, misericordia e riconciliazione. Durante tutto il periodo giubilare, i fedeli avranno la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per sé o per i propri cari defunti, riscoprendo il significato più profondo della fede. Questo tempo speciale invita tutti a vivere con gioia e speranza, rafforzando i legami di fraternità in Cristo e promuovendo il bene comune attraverso gesti concreti di carità e solidarietà. La comunità diocesana è calorosamente invitata a prendere parte a questo evento di grande valore spirituale, per iniziare insieme il cammino giubilare con fede e speranza. Sarà un’occasione unica per condividere momenti di preghiera e fraternità, uniti nell’amore di Dio.