Ancora un grave incidente sulle strade molisane. Traffico in tilt sulla Statale 17 all’altezza di Castelpetroso a causa di un incidente stradale verificatosi in mattinata. Un’auto, una Opel Corsa, si è ribaltata provocando il ferimento di due persone. Dalle prime informazioni uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

L’auto si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato una curva, ma sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. I feriti sarebbero due 70enni di Frosolone. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine. Il traffico è stato ripristinato dopo aver rimosso il veicolo incidentato con l’ausilio di una gru.