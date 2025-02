di Redazione

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, il Comitato Spontaneo dei Giovani di Castelnuovo indice un concorso nazionale letterario e grafico, rivolto esclusivamente a giovani autori di età compresa fra i 10 e i 18 anni, affinché ognuno possa esprimere, con un elaborato scritto o grafico, la propria personale interpretazione del concetto di Resistenza. Il concorso, intitolato “La Resistenza per un giovane”, ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Rocchetta a Volturno. Si potrà partecipare, gratuitamente, o per la categoria elaborati scritti (racconti, saggi, lettere, diari, poesie),

o per la categoria elaborati grafici (disegni, manifesti), con una sola opera (in lingua italiana per gli elaborati scritti). Saranno premiate le migliori opere delle due categorie divise in ulteriori due categorie: la categoria 10-14 anni e la categoria 14-18 anni. In palio un attestato e la pubblicazione gratuita della propria opera in un ebook o volume cartaceo. Il regolamento completo del concorso è consultabile all’indirizzo: