La tragedia si è verificata a Castelmauro, in provincia di Campobasso, dove una donna di 45 anni è morta questa mattina, a causa di un malore, dopo aver accompagnato i figli a scuola. Stava facendo rientro verso casa quando si è accasciata al suolo improvvisamente. Alcuni passanti hanno prestato subito soccorso alla 45enne, ma non c’è stato nulla da fare. L’episodio ha scosso profondamente la comunità del paese. Sul posto, oltre ai Carabinieri, i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la giovane mamma.