Pubblicata la sentenza dei giudici amministrativi sulle amministrative del comune di Castelbottaccio. Secondo il Tar Molise lo scorso giugno per un voto, sarebbe stata la lista del candidato sindaco Mario Disertore e non quella del primo cittadino uscente Nicola Marrone.

Il primo turno, tenuto il 12 e 13 giugno, si era chiuso in parità (93 voti ciascuno) e al ballottaggio del 26 giugno l’aveva spuntata il sindaco uscente per 96 voti a 85. La lista del rivale, Mario Disertore, aveva subito impugnato il risultato, sostenendo che al primo turno le era stato sottratto un voto in realtà valido.

Con sentenza pubblicata oggi il Tar del Molise, in base a una perizia della Prefettura di Campobasso, che ha riconosciuto la validità del voto contestato, ha accolto le argomentazioni dei legali di Disertore, attribuendogli la vittoria.