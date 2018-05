A Castel San Vincenzo, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un 60enne abruzzese, in quanto durante un controllo alla guida della sua autovettura, alla vista dei militari, mostrava chiari segni di preoccupazione, che hanno indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti, con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo occultato all’interno del veicolo un coltello di genere vietato. L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo dovrà rispondere del reato di porto illegale di armi. Ulteriori indagini sono in corso per accertare il motivo del possesso del coltello.