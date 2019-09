Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre, in località Valle Selice, nell’agro del Comune di Castel di Sangro. Un 33enne isernino, Antonino Avicolli, avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito fuori strada impattando contro un guard-rail.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del ragazzo. Antonino lascia la moglie e un bimbo piccolo. Non si conoscono le cause che hanno provocato il sinistro. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine. La notizia della morte del giovane centauro ha fatto subito il giro della città lasciando tutti sgomenti.