di T.A.

Lo strumento di partecipazione attiva dei cittadini di Castel del Giudice (IS) al “buon governo” del paese sarà presentato il 22 e 23 novembre 2024 in occasione delle Giornate di Psicologia di Comunità. Vivacità culturale, coinvolgimento della comunità e partecipazione attiva si confermano azioni chiave della programmazione messa in campo dal Comune di Castel del Giudice (IS) per co-progettare insieme alla cittadinanza programmi di sviluppo nei settori del welfare, della sostenibilità e del turismo, nell’ambito del progetto di sviluppo dell’area interna molisana “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune ha vinto il Bando Borghi – Linea A del PNRR. I prossimi 22 e 23 novembre, in occasione del terzo appuntamento di #ComunitAnima e delle Giornate di Psicologia di Comunità, organizzate dall’Associazione Il Molise di Mezzo con Fridanna Maricchiolo, docente di psicologia sociale all’Università Roma Tre, sarà presentato un ulteriore strumento: il Patto di Comunità. Il Patto di Comunità è un progetto laboratoriale e di animazione territoriale, costruito insieme a Next Economia, per rafforzare il senso di comunità coinvolgendo in maniera attiva l’intera cittadinanza alla vita sociale, politica, economica di Castel del Giudice. Tramite la condivisione di idee provenienti dall’intero tessuto sociale del paese sarà infatti possibile programmare e progettare insieme interventi a favore della sostenibilità del territorio orientando le scelte politiche, la ricerca e l’innovazione verso le necessità sociali di buon governo. Le Giornate di Psicologia di Comunità, rivolte sia ad adulti che ad adolescenti, e il Patto di Comunità si svolgeranno nella sala meeting dell’albergo diffuso Borgotufi il 22 novembre alle ore 16.00 e il 23 novembre alle ore 15.00.