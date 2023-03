Castel del Giudice protagonista

sulla Tv pubblica giapponese

Diverse le pubblicazioni che nelle ultime settimane hanno portato

alla ribalta sulla stampa internazionale il borgo simbolo di rinascita

del Molise, dalla tv NHK Educational al National Geographic

olandese.

Dalla televisione pubblica giapponese al National Geographic olandese, la storia di rinascita

di Castel del Giudice nelle ultime settimane è stata protagonista di diverse ed importanti

pubblicazioni internazionali. Gli inviati della Tv giapponese NHK Educational, Saori

Watanabe e Matteo Inzeo, hanno dedicato una puntata del programma “Viaggio

all’insegna della felicità” alle iniziative che animano la realtà di Castel del Giudice, in

particolare quelle legate alla sostenibilità ambientale e alla realizzazione degli obiettivi

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L’attrice Saori Watanabe,

accompagnata dall’insegnante madrelingua Matteo Inzeo e dalla troupe della NHK

Educational, dopo aver fatto tappa a Milano, hanno visitato l’albergo diffuso

Borgotufi, per scoprire come da stalle e fienili le case siano state trasformate in camere e

suite con i servizi di un hotel di livello; hanno intervistato il sindaco di Castel del

Giudice Lino Gentile, che ha spiegato come la comunità del paese sia coinvolta nella

riqualificazione ambientale, sociale ed economica del paese; hanno passeggiato nel

Giardino delle Mele Antiche dell’azienda agricola Melise per incontrare Emanuele

Scocchera e conoscere come i terreni abbandonati siano coltivati con meleti biologici;

hanno fatto visita all’allevamento di capre del poeta contadino Carmine Valentino

Mosesso, ascoltando le sue poesie tra i meravigliosi panorami innevati dell’Appennino

molisano-abruzzese. Un viaggio a ritroso nel tempo a passo lento, che ha ripercorso tutte

le tappe che hanno riportato a nuova vita il paese.



Castel del Giudice, con altre località ed attrazioni turistiche del Molise, come la

Transiberiana d’Italia, ed Agnone con la fonderia delle campane Marinelli, è stata al

centro, inoltre, di un ampio reportage del National Geographic Traveller olandese.

La giornalista Liza Karsemeijer ha raccontato la storia della Melise e del micro birrificio

agricolo Malto Lento, che utilizza l’orzo prodotto proprio a Castel del Giudice per le sue

creazioni. “Non dirlo a nessuno – titola il National Geographic – nella parte meridionale

dello Stivale si trova un pezzo d’Italia”, che ha incuriosito la prestigiosa rivista ad

“indagare” e scoprire che il Molise è una terra che custodisce tesori meravigliosi. Un

reportage di taglio turistico sul Molise, che cita tra i punti di interesse Castel del Giudice e

Borgotufi, è stato di recente pubblicato anche sul Telegraph. Il celebre giornale inglese

racconta la regione che “cattura l’Italia di un’altra epoca”.