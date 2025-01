di T.A.

Nella Sala Meeting di Borgotufi a Castel del Giudice (IS), è stato presentato il libro di Luciana Petrocelli “Immaginare l’infinito”, edito da Le Monnier-Mondadori. Il saggio filosofico affronta uno dei temi più affascinanti e attuali del pensiero filosofico: il ruolo dell’immagine nell’epoca moderna e il modo in cui essa modella la nostra percezione del mondo, partendo da un’analisi della conoscenza umana in uno dei filosofi più controversi del ‘600: Baruch Spinoza. Nel saggio, frutto di un anno di ricerca presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici, l’autrice esplora come la cultura visiva, ormai pervasiva grazie ai mezzi di comunicazione digitali e ai social media, influenzi la nostra capacità di pensare, di sentire e di conoscere. L’autrice ci invita a riflettere sull’idea dell’infinito come qualcosa che non è solo un concetto astratto o metafisico, ma un orizzonte aperto dalle immagini, che ci spingono a guardare oltre il presente e a interrogare la realtà in modo diverso. L’incontro con l’autrice offrirà al pubblico l’opportunità di entrare nel cuore di un lavoro che non solo interroga la filosofia, ma anche la vita quotidiana. La discussione sarà l’occasione per riflettere sul ruolo che l’immagine ha nel nostro modo di percepire e costruire la realtà, un tema che ha acquisito una rilevanza ancora maggiore nell’era dell’iperconnessione e dell’intelligenza artificiale. In un momento storico in cui le trasformazioni tecnologiche e sociali accelerano, è più che mai necessario riscoprire l’importanza della filosofia come strumento per comprendere il nostro posto nel mondo. La filosofia, infatti, offre la chiave per orientarsi in un universo complesso e interconnesso, in cui il senso di smarrimento e di confusione è spesso alimentato dalla quantità e dalla superficialità delle informazioni che ci travolgono ogni giorno. Riflettere sui temi proposti nel saggio di Petrocelli significa avvicinarsi a una visione più profonda, che va al di là dell’apparire delle cose e ci invita a riscoprire una forma di pensiero critica e lucida. La domanda centrale che si pone è: come la crescente centralità delle immagini influenza la nostra capacità di pensare e percepire? Quali effetti ha questa nuova modalità di percezione sulla nostra esperienza del mondo e sul nostro modo di conoscere? Lucia Petrocelli ci invita a un percorso di introspezione e riflessione sulla natura delle immagini e sull’immaginazione, tracciando un ponte tra il pensiero di un grande filosofo del passato e le sfide del nostro tempo, per riscoprire la funzione e il funzionamento delle immagini e per comprendere come il pensiero filosofico possa aiutarci a navigare nel mondo moderno. Interverranno alla presentazione Ester Basile e Maria Rosaria Rubulotta dell’Istituto italiano per gli studi filosofici; dialogherà con l’autrice Angela Caruso. Interventi musicali a cura di Remo Gentile e Mauro Petrarca”.