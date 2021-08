di Tonino Atella

“Abbiamo perso ma non abbiamo sfigurato al cospetto di un avversario di categoria superiore come il Cassino che milita in serie D, per cui resto fiducioso circa la prossima stagione di eccellenza molisana del Venafro che è ancora in fase di costruzione”. Questo il primo commento di Nicandro Patriciello, Presidente dell’Us Venafro, al termine della prima uscita stagionale in amichevole dei molisani che hanno cambiato tantissimo e che conseguentemente si accingono ad un campionato assai diverso rispetto al passato. Per il Venafro ha segnato il neo attaccante matesino Napoletano, su cui lo stesso patron venafrano punta tantissimo. “Abbiamo un attacco rinnovato al 100% e che ci darà tante soddisfazioni -aggiunge Patriciello- col duo Napoletano/Rega in grado d’impensierire tutti e passare ovunque. Trattasi di un rientro tanto per il centravanti Napoletano che per l’esterno Rega, che già stanno facendo vedere una bella intesa in avanti”. Il suo giudizio sull’amichevole di Cassino e dove intervenire per rinforzare il Venafro ? “A Cassino il Venafro ha fatto la sua onesta partita al cospetto di un avversario di serie superiore. Questo lascia ben sperare per la prossima eccellenza molisana, di cui certamente il Venafro sarà un protagonista di vertice e del quale gli avversari dovranno avere rispetto e timore, chiaramente sotto il profilo sportivo. Attualmente il Venafro è in costruzione con tanti giocatori in prova ed altri che ancora devono giocare. Certamente serve ancora qualcosa, per l’esattezza un difensore centrale ed un centrocampista , e su tanto si sta lavorando con tranquillità per non sbagliare”. I prossimi impegni dei suoi ? “Il 21 agosto parteciperemo a Sesto Campano al triangolare amichevole coi locali, prossimo avversario nell’eccellenza molisana 2021/22, ed il Matese, complesso di serie D. Sarà l’occasione giusta per crescere e vedere all’opera elementi nuovi per il prossimo Venafro”.

L’inizio della stagione ufficiale ? “Si partirà a fine mese con la Coppa Italia, mentre per il campionato c’è tempo sino alla seconda metà di settembre”. Prospettive future del Venafro ? “Ben figurare -aggiunge il presidente venafrano- senza prefissarsi obiettivi immediati. Sarà un bel Venafro, questo posso garantirlo, che darà fastidio e giocherà un bel calcio. Poi il pallone è rotondo …”. E qui chiude Patriciello, con la solita larga risata !