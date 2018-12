In un controllo su strada dei Carabinieri di Cassino, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanza di stupefacente per uso personale.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone, un 23enne ed un 26enne, entrambi residenti nella provincia di Isernia, già segnalati alla Prefettura di Frosinone per analoga violazione amministrativa.

I due giovani durante la perquisizione personale sono stati trovati in possesso di grammi 0,583 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro.