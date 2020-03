Nel pomeriggio di ieri 25 marzo 2020, protrattosi fino a tarda sera, l’Assessore regionale al Lavoro Luigi Mazzuto, coadiuvato dalla Struttura Lavoro, ha tenuto in modalità conference-call una riunione con le Organizzazioni Sindacali e le Parti Datoriali maggiormente rappresentative, al fine di condividere e definire lo schema di Accordo-Quadro regionale che individua gli ambiti di applicazione, i termini e le procedure per l’attuazione dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, disciplinata dalla normativa speciale recata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, al fine di fornire un adeguato strumento di sostegno al reddito ai lavoratori che, in ragione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, non possono accedere ad altre misure di ammortizzatore sociale.

Durante la sessione di lavoro sono state acquisite e valutate tutte le sollecitazioni avanzate dalle organizzazioni, sindacali e datoriali, che si tradurranno – nel corso della giornata odierna – nella stesura dello schema definitivo di Accordo che sarà sottoscritto dalle parti e reso esecutivo in tempi brevi. All’esito di tale adempimento e, a decorrere dalla data e dall’ora che saranno indicate nell’Accordo, i datori di lavoro (o consulenti, commercialisti e studi professionali da loro delegati) di attività aziendali con un numero di dipendenti superiori a cinque potranno formalizzare alla Regione Molise la domanda di riconoscimento del trattamento di CIG in deroga, secondo le istruzioni operative che saranno fornite e adeguatamente pubblicizzate.

La prima trance assegnata dal Governo al Molise è di Euro 6.207.360,00, a seguito delle domande di adesione, assicura l’Assessore Mazzuto, saranno richieste al Governo, così come d’impegno con il Ministro Catalfo, le risorse necessarie per far fronte a tutte le esigenze; i fondi saranno ripartiti alle Regioni con una seconda e terza trance per poter dare risposta a tutti.