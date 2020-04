“In questo momento così delicato, tutti devono collaborare rispettando le misure di sicurezza”. Il nostro sindaco è stato molto duro e conciso nell’intervento a Telemolise. Nel messaggio spiega la situazione con più calma.

“Per favore, siamo consapevoli del panico e dell’emergenza ma non cominciamo questa caccia alle streghe che rischia di far perdere la lucidità. Ripetiamo che la situazione è monitorata, verranno applicati i protocolli e, a chi chiede ancora nomi, ricordiamo che la legge sulla privacy è stata già modificata per le esigenze inerenti la pandemia ma non è possibile ‘mettere i manifesti’. Pensatevi per un attimo al posto della vittima. Seguendo le regole non ci saranno problemi. Grazie”.