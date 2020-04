A darne conferma su Facebook è il sindaco Giuseppe Ferrante sulla pagina del Comune.

“In seguito alla notizia di questa mattina, pervenuta in maniera molto poco professionale, il sindaco si è subito attivato al fine di accertare la situazione. In questo momento ci giunge conferma della presenza di un caso a San Giuliano del Sannio.

Il sindaco è in costante contatto con l’azienda sanitaria per attivare i protocolli del caso. L’Asrem provvederà a ricostruire la mappa epidemiologica degli spostamenti e dei contatti del caso. Vi chiediamo di non lasciarvi prendere dal panico. State in casa, limitate gli spostamenti il più possibile e se proprio dovete uscire munitevi di mascherine, guanti, disinfettante e seguite tutte le regole prescritte.

Non intasate telefoni, non cominciate catene di passaparola per capire chi è il soggetto. Mettetevi anche nei panni di chi si è scoperto positivo. Dal canto nostro vi terremo aggiornati di tutto. Il Sindaco vi comunicherà quanto potrà questa sera, prima in un intervento su Telemolise e successivamente lo diffonderemo sui social. Vi terremo aggiornati costantemente. Grazie a tutti per la collaborazione”.