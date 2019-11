Controlli dei Carabinieri del Nas presso strutture private eroganti servizi sanitari e socio-assistenziali.

Nella provincia di Isernia sono stati deferiti in stato di libertà tre titolari di comunità alloggio per anziani per violazione all’art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, poiché non hanno comunicato all’Autorità di P.S. l’elenco degli ospiti ivi alloggiati, risultati peraltro in sovrannumero rispetto alla capienza massima autorizzata.

Si è proceduto altresì alla chiusura di una delle tre strutture socio-sanitarie ispezionate poiché priva di autorizzazione comunale e dei requisiti organizzativi e strutturali con il contestuale trasferimento degli ospiti in altre strutture.