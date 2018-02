Lo scorso anno le bandiere del Comune di Isernia furono messe a mezz’asta su richiesta della Consigliera comunale Francesca Bruno di CasaPound.

“L’anno scorso ci sorbimmo la precisazione del Sindaco che diceva di aver rispettato le disposizioni perché previsto da specifica circolare ministeriale e non per la richiesta da me protocollata. Quest’anno invece cosa inventeranno? La verità non può essere infoibata!”