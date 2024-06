di Redazione

Il centro storico di Casalciprano non ha subìto grandi trasformazioni nel corso dei secoli. Un tempo era il cuore pulsante del paese, luogo in cui si svolgeva la quotidianità animato da botteghe, famiglie e vita. Oggi il borgo, interamente recuperato dal punto di vista architettonico, “è tornato a vivere” grazie al Museo a Cielo Aperto della Memoria Contadina. Un ambizioso progetto per bellezza, dimensioni e valenza storico-culturale realizzato dal Comune di Casalciprano e gestito dall’Associazione Culturale Arx Prandi che diventa occasione e strumento di rivitalizzazione del paese attraverso la riscoperta della memoria contadina riproposta attraverso un museo a cielo aperto inserito in un aggregato rurale, custode silenzioso di saggezza e tradizioni, che nel passato ha rappresentato l’ambiente ideale della quotidianità. In occasione del ventennale del Museo a Cielo aperto della memoria contadina molisana, il Comune di Casalciprano in collaborazione con le associazioni Arx Prandi, Pro Loco Lu Muraglion e Tifernum Bike Team organizza tre eventi celebrativi che hanno come tema tradizioni, gastronomia, credenze e superstizioni. Il primo evento si terrà domenica 23 giugno alle ore 17 e sono previsti: un Convegno inaugurale sulle erbe magiche di San Giovanni, l’apertura della mostra “Da qui siamo partiti” e la degustazione di una merenda all’uso di una volta.