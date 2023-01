Un malcostume da correggere nel breve. Ne va di mezzo il buon nome di Venafro, la sua immagine e lo stesso decoro cittadino. Il riferimento é per la pessima abitudine di chi, consumata una saporita pizza napoletana e bevuta una bibita, è solito abbandonare avanzi di cibo, lattine metalliche, bottiglie di vetro, contenitori e carte varie là dove in gruppo e divertendosi si è consumato cibo e bibite per soddisfare palato, sete e stomaco.

D’accordo, è bello mangiare in compagnia, all’aperto ed assieme agli altri! Ma al termine perché lasciare tutto a terra, esattamente dove ci si è intrattenuti, senza curarsi di raccogliere, lasciar pulito e depositare il tutto nel cestino o raccoglitore di rifiuti più vicino ? Così facendo si darà segno e prova di crescita sociale e di rispetto per la città, per gli altri e per se stessi. Comportandosi diversamente, come purtroppo sovente avviene e le foto allegate lo confermano, si da dimostrazione di tutt’altro ! Capito ? Si ? Ed allora rispettiamo maggiormente Venafro ed il prossimo, lasciando pulito là dove ci si é piacevolmente intrattenuti. Ne godremo tutti, statene certi !