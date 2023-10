riceviamo e pubblichiamo

Un emozionante viaggio nella storia delle famiglie e dei territori di tutta Italia, sabato 7 ottobre anche in Molise, visitando Palazzo Iacovone, a Poggio Sannita. L’associazione dimore storiche, in collaborazione con il ministero della Cultura, apre gratuitamente al pubblico oltre 100 archivi e biblioteche storiche private per ammirare da vicino libri, documenti, manoscritti di pregio e di grande valore storico.

Palazzo Iacovone, di epoca medievale, è iscritto alle Dimore Storiche Italiane e contiene al suo interno uno tra i più antichi frantoi ipogei d’Italia. Nella casa nacque nel 1771 il Prof. Cosmo Maria de Horatiis, padre divulgatore dell’Omeopatia Italiana e medico di camera del re borbonico Francesco I.

All’interno del Palazzo è possibile visitare la biblioteca privata (oltre 1.000 volumi) dal 1700 alla fine del secolo scorso, tra cui alcuni di particolare interesse, come i saggi originali di de Horatiis e la prima gazzetta ufficiale con la Costituzione repubblicana.

Le visite, guidate dal proprietario, previste negli orari: 10:00 – 11:30 – 16:00 e 17:30, per max 8 ps. a turno, si possono prenotare utilizzando la mail anticofrantoioiacovone@gmail.com, oppure Whatsapp al 334.2253485.