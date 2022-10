E’ l’appuntamento di sabato 8 ottobre alla Dimora Storica del Prete di Belmonte di Venafro

Si aprono le dimore storiche in tutt’Italia per mostrare ad appassionati, studiosi, storici, ricercatori e comuni cittadini documenti, libri, testi e quanto custodito nelle biblioteche e negli archivi privati di importanti casate perché si legga, si apprenda e si conoscano aspetti particolari ed insoliti del recente passato. E’ quanto in notevole sintesi avverrà sabato 8 ottobre alla Dimora Storica del Prete di Belmonte di Venafro nell’ambito dell’iniziativa “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche : storie tra passato e futuro”. A darne informativa è la stessa proprietaria della Dimora Storica del Prete di Belmonte di Venafro, sig.ra Dorothy Volpe del Prete, che così scrive implicitamente invitando a partecipare : “L’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugura l’iniziativa “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, con le biblioteche e gli archivi storici privati che aprono le porte al pubblico sabato 8 ottobre 2022.

L’iniziativa affiancherà “Domeniche di carta”, altra manifestazione promossa dal Ministero della Cultura, domenica 9 ottobre. Carte in Dimora si inserisce nelle attività che ADSI promuove durante l’anno per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio/economico/culturale del Paese. Il loro indotto genera un impatto positivo su moltissime filiere : da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo, dalla convegnistica alla realizzazione di eventi , dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. La Dimora del Prete di Belmonte aderisce all’iniziativa con l’esposizione di antiche pergamene notificate dalla Soprintendenza Archivistica del Molise. L’iniziativa, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con l’Associazione Nazionale Case della Memoria nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero dalla Cultura”. Appuntamento quindi sabato 8 ottobre alla Dimora Storica del Prete di Belmonte di via Cristo a Venafro, cuore del centro storico cittadino, per visualizzare e leggere antichi documenti, testi e pergamene custoditi nella stessa Dimora.