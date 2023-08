INTERESSANTE E RICCA DI UTILI NOTIZIE TOURIST MAP DI VENAFRO

“Venafro, quello che non ti aspetti”. Così titola l’interessante anche se datata tourist map, la carta turistica di Venafro a disposizione di turisti, ospiti e visitatori e che si può ritirare gratuitamente in diversi esercizi commerciali della città. Un pieghevole a colori ricco di notizie storiche sulle origini di Venafro, sulle sue peculiarità naturali e sulle bellezze di un territorio gradevole, sano ed ospitale. Particolare rilievo viene riservato alle attrattive storico/monumentali locali, alle sue testimonianze artistiche nel corso dei secoli e a tutto quanto ha fatto e continua a fare la storia di Venafro, non escluse le pellicole cinematografiche girate nel corso dei decenni trascorsi in loco, in primis il famoso “La Legge è Legge” con Totò e Fernandel. Una mappa ricca di notizie e riferimenti per muoversi nell’abitato venafrano, apprezzandone peculiarità, storia e caratteristiche compresa la risorsa naturale del territorio, l’acqua sorgiva che disseta da millenni ed arricchisce l’immagine ambientale dell’abitato, in particolare dello storico e sempre suggestivo rione Ciaraffella, denominazione che deriva da antica famiglia venafrana distintasi in campo socio/umanitario e successivamente scomparsa.

T.A.