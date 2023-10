di T.A.

IL SINDACO FABIO PASCIULLO PREANNUNCIA AZIONI LEGALI DOPO LE ACCUSE ARRIVATEGLI PER LA PROPRIA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Montefalcone nel Sannio, accogliente Comune del Campobassano, si appresterebbe a vivere momenti concitati, caratterizzati da azioni legali e ricorsi alla giustizia. E’ quanto ha comunicato ai media il primo cittadino del posto, Fabio Pasciullo, dopo le pesanti critiche piovutegli addosso nel corso dello svolgimento del suo mandato amministrativo ritenuto meritevole di riserve e critiche da parte di qualche concittadino. Il Sindaco ha replicato di operare sempre, assieme ai colleghi in consiglio comunale, nel rispetto di tutti e per il progresso del’intera comunità amministrata, senza prevaricazioni di sorta. Ha respinto gli addebiti mossegli di scarsa trasparenza amministrativa, preannunciando il ricorso alle vie legali a tutela della propria persona e per il buon nome di Montefalcone nel Sannio, non escludendo ulteriori ricorsi alla giustizia nel caso gli attacchi in suo danno si ripetessero.