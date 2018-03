Carpisa, il noto marchio di borse, valigie e articoli di pelletteria, è alla ricerca di nuovo personale per i propri negozi su tutto il territorio nazionale e nella sede centrale di Nola, Napoli. Per gli interessati a lavorare nel settore della gdo, ecco le posizioni aperte in Carpisa e come candidarsi ad un ruolo, oltre ad alcune informazioni sull’azienda e il suo ambiente di lavoro.

Carpisa è un marchio di proprietà della Kuvera S.p.A. nato nel 2001, specializzato nella produzione e vendita di borse, valigeria, piccola pelletterie e accessori vari. Riconoscibilissimo ormai Il suo logo, una piccola tartaruga, che contraddistingue il marchio sin dalla nascita.

Un management giovane ed intraprendente ha proiettato nel mondo del franchising il marchio Carpisa, sviluppando in breve tempo una rete di oltre 600 punti vendita in Italia e nel mondo, superando i 500 dipendenti impegnati tra la sede e il territorio.

L’azienda si rivela così un fenomeno commerciale di successo, capace di offrire un prodotto sempre alla moda con un rapporto qualità prezzo assolutamente unico. Lo stretto rapporto tra l’Azienda e il Punto Vendita da sempre contraddistingue la catena di franchising Carpisa, capace di fornire un servizio e un prodotto ormai leader nel settore della pelletteria e degli accessori moda.

Carpisa ha sempre posto particolare attenzione agli investimenti in comunicazione, volti non solo a promuovere adeguatamente i prodotti, ma anche a rafforzare l’immagine aziendale. Inoltre, da anni, Carpisa è partner e promotore di iniziative di grande rilievo nel mondo dello sport, della moda, della bellezza e della cultura.

Posizioni aperte

Carpisa cerca periodicamente personale per i propri negozi sull’intero territorio nazionale ma anche per la sede aziendale campana. Noi vi segnaliamo le posizioni attualmente aperte.

Lavoro nei Negozi

Addetti Vendita : per candidarsi a questo ruolo l’azienda richiede un’esperienza precedente nel settore retail, predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, nei week-end e nei festivi. All’interno dello store, le risorse si occuperanno di accoglienza cliente, controllo del prodotto e allestimento vetrine.

: per candidarsi a questo ruolo l’azienda richiede un’esperienza precedente nel settore retail, predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, predisposizione al lavoro di gruppo, al lavoro su turni, nei week-end e nei festivi. All’interno dello store, le risorse si occuperanno di accoglienza cliente, controllo del prodotto e allestimento vetrine. Store Manager: la risorsa si occuperà di fornire una costante consulenza commerciale indirizzata al punto vendita in merito ad analisi vendite e gestione del personale, al fine di assicurare il raggiungimento dei budget previsti. Gestirà inoltre le attività di allestimento magazzino, ordini e visual merchandising. Indispensabile esperienza nel ruolo e conoscenza fluente della lingua inglese.

Lavoro in sede

Visual Merchandiser: la risorsa dovrà garantire la corretta gestione visual dei punti vendita, sia diretti che in franchising, sull’ territorio Nazionale, con l’obiettivo di avere una omogeneità di immagine (istruzioni Visual, window planning e visual book, allestimenti interni e vetrine). E’ richiesta esperienza nel ruolo e padronanza della lingua inglese.

Candidatura

Il portale dedicato rappresenta l’unica modalità di reclutamento di personale nell’azienda. A questa pagina è possibile consultare tutte le posizioni aperte e, previa registrazione, inviare la propria candidatura.

