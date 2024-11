di Redazione

Sabato 23 Novembre alle ore 18.00, presso la Sala Convegni della Scuola “P. Valente” di Carpinone (IS), il Circolo Musicale “P. Mascagni” di Ripalimosani celebrerà la XXXI edizione della Festa della Musica, con un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della Musica e del Bel Canto. La c.d. “SCUOLA RIPESE”, già riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011 come “Scuola di interesse nazionale”, ha inteso festeggiare la ricorrenza in cooperazione con il Gruppo Folklorico “Ru Maccature” di Carpinone e la locale Nuova Proloco e con i patrocini della Federazione Mandolinistica Italiana, della Federazione Italiana Tradizioni Popolari (Comitato Regionale Molise) e dell’Amministrazione Comunale di Carpinone. L’evento sarà impreziosito dalla consueta consegna del premio, denominato “MUSICO RIPESE”, che viene attribuito ai componenti dell’Orchestra Stabile che si sono distinti durante l’anno. Nel corso dei festeggiamenti, oltre all’esibizione dell’Orchestra Stabile del “Mascagni”, che accompagnerà il Soprano Genny Bramato ed il Tenore Mauro de Santis, già collaboratori del M° Ennio Morricone, si potrà ammirare un’esposizione di mandolini d’epoca, strumenti a corda originari di altri paesi del mondo e strumenti della tradizione popolare, tutti provenienti dalla collezione privata del M° Francesco Natale, Segretario Nazionale della Federazione Mandolinistica Italiana e componente dell’Orchestra Stabile del “Mascagni” di Ripalimosani. Un evento imperdibile che per la XXXI edizione tocca il borgo di Carpinone, terreno sempre fertile per iniziative culturali e tradizionali.