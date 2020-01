Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Campobasso, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione di fenomeni criminosi, finalizzati in particolar modo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una serie di controlli anche a bordo dei convogli dei treni.

Nel corso dei suddetti servizi, presso la Stazione Ferroviaria di Carpinone (IS) hanno proceduto, a bordo del treno interregionale 2359, partito da Campobasso e diretto a Roma Termini, al controllo di un uomo di origini nigeriane di ventisei anni, residente nella provincia di Frosinone, regolare sul territorio dello Stato. L’uomo, alla vista dei poliziotti, lasciato repentinamente il suo posto, si è avvicinato alle porte, dando l’impressione di voler scendere alla fermata successiva.

Gli Agenti, pertanto, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno identificato, verificando che il biglietto del treno in suo possesso prevedeva la fine del viaggio nella Stazione di Frosinone. Lo hanno perquisito ed hanno rinvenuto, nascosto nella tasca dei pantaloni, un involucro di cellophane contente circa 11 grammi di marijuana. Il giovane, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.