Un ultimo giorno di giugno all’insegna dei mercatini, della buona gastronomia, delle passioni artistiche e con un pizzico di storia all’insegna del Medioevo.

Carpinone è pronta a proiettarsi nell’evento ‘Carpinone in fiore’, la rassegna organizzata dall’associazione culturale ‘Jano Canese’ con il patrocinio della municipalità pentra ed in programma il prossimo 30 giugno nell’area di viale Stazione e piazza Concezione.

Nel contro alle porte del capoluogo si prospetta una giornata intensa che si aprirà alle 10.30 con la benedizione degli stand e l’apertura di un mercatino dove sarà possibile acquistare manufatti in tessuto, merletti, oggettistica, decoupage, birra artigianale, prodotti biologici e cosmetici con erbe.

In contemporanea sarà dato il via anche alla mostra fotografica e – in una sorta di viaggio nel tempo – il banco del Medioevo con una postazione di tiro a disposizione del pubblico per provare l’arte del tiro con l’arco.

Alle 11.30 un momento coreografico all’insegna della danza con il saggio della scuola di danza ‘L’espace libre’. Gli eventi proseguiranno nel pomeriggio quando, dalle 16.30, ci sarà la sfilata per le vie del paese del gruppo degli ‘Arcieri Storici Turris Maior’ e dei Giullari di Davide Rossi.

Dalle 17, prima gli Arcieri e poi i Giullari daranno vita ad uno spettacolo che rappresenterà il momento di sintesi di una giornata che, per tutto il suo corso, sarà allietata anche da uno stand gastronomico che darà la possibilità a tutti i visitatori di rifocillarsi.