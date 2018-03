Durante una serie di controlli nei Comuni della provincia di Isernia, i Carabinieri di Carpinone hanno sorpreso nei pressi della zona industriale quattro persone che si aggiravano con fare sospetto.

I quattro, tutti di origine campana con a carico precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati perquisiti dai militari che hanno rinvenuto alcuni oggetti di valore. In particolare, tre smartphone dal valore complessivo di 1500 euro, dei quali i fermati non hanno saputo giustificare né la provenienza né la proprietà.

Pertanto dopo le formalità di rito espletate presso la Caserma di Carpinone, a carico dei quattro scattava una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti di valore ed il sequestro del materiale rinvenuto. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza dei telefonini recuperati e quale fosse il motivo della presenza dei quattro nel territorio isernino.