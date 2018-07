Nell’ambito di una attività di monitoraggio finalizzata al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a Carovilli, Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno denunciato il titolare di una azienda agricola per una serie di irregolarità in materia di obblighi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa dell’importo di circa diecimila euro.