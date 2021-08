Paolo Benvegnù, Miro Sassolini, Monica Matticoli. La nebbia sale dalla terra con Marco Olivotto. Spettacolo in versi e canto liberamente tratto dal romanzo omonimo di Antonella Presutti (Emersioni 2020)

Per gravi impedimenti non dipendenti dall’organizzazione Pro Loco Monte Ferrante di Carovilli (Isernia), lo spettacolo “La nebbia sale dalla terra” di Paolo Benvegnù, Miro Sassolini, Monica Matticoli con Marco Olivotto previsto per martedì 24 agosto alle ore 21,00 è stato rimandato a mercoledì 25 agosto alle ore 21:30. Si conferma l’edizione pomeridiana già prevista per le ore 18,00 di mercoledì 25 agosto. C

Con l’occasione, si comunica che entrambi gli spettacoli verranno svolti presso la Chiesa del SS. Carmelo: si invita pertanto il gentile pubblico a recarsi a Carovilli in Piazza Municipio mezz’ora prima dell’evento per il controllo del green pass.

Si ricorda che l’evento è gratuito e che i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria prolococarovilli@gmail.com; 339 8201129.