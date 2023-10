di FNP Cisl Molise

19 Ottobre 2023 ore 16,00 Tavola Rotonda PREVENZIONE è BENESSERE – CISL MOLISE “Sala Vitale” Via Ziccardi,10 Campobasso

21 Ottobre 2023, Piazza Municipio – Campobasso Visite, screening e controlli medici gratuiti.

La Carovana della Salute arriva a Campobasso con una giornata di prevenzione, promossa dalla FNP CISL Nazionale e organizzata dalla FNP CISL Abruzzo-Molise e dalla FNP CISL Coordinamento SST Molise, in collaborazione con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Campobasso e dell’Ordine degli Psicologi.

Il 21 ottobre a Campobasso, in Piazza Municipio, sarà possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti, grazie ai medici e alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MOLISE – AIC Molise , AIDO – Associazione italiana per la donazione di organi, ADICONSUM MOLISE , ANTEAS MOLISE – Associazione Nazionale tutte Età per la Solidarietà, AURICON , AURORA MEDIACAL CARE – SERVIZIO TELEASSISTNZA, CIVES MOLISE Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie, CROCE ROSSA ITALIANA , FISIO DINAMIC GYM – PALESTRA E FISIOTERAPIA , INAS – Istituto Nazionale Assistenza Sociale , IAL Molise Srl , LIBERALUNA CAV, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, VIN.C.I. – Studio Medico Riabilitativo

L’iniziativa sarà anticipata e presentata 19 ottobre alle ore 16.00 dalla tavola rotonda “Prevenzione è Benessere”, presso CISL MOLISE “Sala Vitale” Via Ziccardi,10 Campobasso.

Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie spesso croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono ormai all’ordine del giorno e incidono in modo determinante sulla qualità della vita. Per cercare di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare possibile è consigliabile sottoporsi, periodicamente, a esami di controllo che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti

permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura invasivi.

Ai lavori parteciperanno alcuni medici e rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla Carovana della Salute.

“Con tale iniziativa – dichiara Mario Gatti Segretario Generale dei Pensionati Cisl Abruzzo Molise – intendiamo offrire ai pensionati iscritti e non iscritti e a tutti i cittadini, la possibilità di usufruire di una serie di visite e prestazioni sanitarie gratuite nelle varie branche specialistiche della medicina. Nello stesso tempo vogliamo dare una immagine diversa del sindacato dei pensionati Cisl. Un sindacato che va oltre il suo ruolo di prossimità e di contrattazione sociale a tutela delle persone anziane, ma si appropria di un ruolo sociale in grado di recepire e farsi carico dei bisogni tangibili dei cittadini, come per esempio il bisogno di salute e di prevenzione.”

Il 21 ottobre a Campobasso, in Piazza Municipio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, sarà possibile eseguire gratuitamente il controllo dell’udito, lo screening di prevenzione per il diabete, il controllo della pressione, saturazione e glicemia con consulenza specialistica. Sarà inoltre possibile ricevere consulenze nutrizionali mirate e dedicate alla celiachia. Divulgazione del centro antiviolenza contro le donne, informazione lotta contro i tumori, consulenza in materia previdenziale e pensionistica. Consulenza sulle malattie professionali. Consulenza riabilitativa, ortopedica.

Consulenza vigilanza anziani teleassistenza a distanza con test e dispositivi. La Tavola rotonda di presentazione della Carovana verterà sul tema della prevenzione con professionisti del settore, medici che approfondiranno tematiche della salute come ad esempio la prevenzione alimentare e i rischi connessi alla quotidianità. Interverranno il Responsabile S.S. Governance della Rete Territoriale Consultoriale e Screening Oncologici A.S.Re.M Dott. Angelo Marcheggiani. Dott. Ercole D’ugo, Endocrinologo e docente dell’UNICH, la Dott.ssa Silvana Giunta, Dietista. Il Dott. Pasquale Coia Fisioterapista. Modererà i lavori la Dott.ssa Cristina Magnocavallo Presidente OPI Campobasso-Isernia.

Le visite e i controlli GRATUITI saranno prenotati, fino ad esaurimento posti, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0874 438326.