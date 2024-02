di Redazione

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il Carnevaletto della Croce Rossa, una manifestazione all’insegna del divertimento e della solidarietà dedicato ai più piccoli che si terrà il giorno 13 febbraio alle ore 16 presso il Palazzetto dello Sport “Fraraccio” di Isernia.

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiane invita le famiglie a partecipare a un pomeriggio colorato e allegro, ricco di attività e intrattenimento per grandi e piccini. La festa di Carnevale sarà animata da “La Fabbrica dei Sogni”, che garantirà un’atmosfera gioiosa e spensierata per tutti i partecipanti. Il prezzo del biglietto è di 7 euro per ogni bambino e adulto, mentre per due bambini accompagnati da un adulto il costo è di 10 euro. Inoltre, è prevista la distribuzione di una merenda senza glutine a tutti i partecipanti, per permettere a tutti di godere delle leccornie del Carnevale in piena sicurezza alimentare. Il ricavato dell’evento, escluse le spese di organizzazione, sarà destinato all’acquisto di un ventilatore polmonare portatile, un apparecchio essenziale per il sostegno alla respirazione in situazioni di emergenza. Questo strumento rappresenta un significativo incremento della capacità di intervento da parte dei Volontari della CRI Isernia in favore della collettività. Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana è da sempre in prima linea nel soccorso e nell’assistenza, e con il sostegno della cittadinanza potrà continuare a garantire servizi indispensabili alla nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per condividere la gioia del Carnevale e per contribuire a una causa nobile. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il numero 0865 412180 oppure scrivere a isernia@cri.it.