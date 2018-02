Martedì 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, in piazza X Settembre si terrà una manifestazione organizzata dall’associazione commercianti e artigiani del centro storico di Isernia.

Per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, con apposita ordinanza dirigenziale è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, dalle ore 14 alle ore 24, in piazza X Settembre e in corso Marcelli, nel tratto compreso tra via Mercatello e piazza X Settembre.