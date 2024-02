di T.A.

Pantomime, concerti, incontri culturali, gastronomia del carnevale e tant’altro ancora. Così in sintesi il prossimo appuntamento carnevalesco nel capoluogo pentro che dal 23 al 25 febbraio prossimi ospiterà l’atteso Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Oltre 300 figuranti daranno vita ad un grande Corteo in Maschera dalle h 16 di sabato 24 febbraio per le strade della città che di certo richiamerà gran pubblico, coinvolgendo piccoli e grandi. Il tutto promosso e patrocinato da diverse sigle ed enti tra cui Regione Molise, Comune e Provincia di Isernia, Molise Cultura ed altri ancora.