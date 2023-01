Poche settimane al Carnevale 2023 ed a Venafro ci si “rimbocca le maniche” per prepararsi, chiamando a raccolta gli appassionati della festa del sorriso, della simpatia e dell’allegria, il carnevale appunto, termine latino che sta per “togli la carne” approssimandosi la quaresima, tempo della vita parsimoniosa. Ma prima che la quaresima “entri” ecco il tempo dell’allegria, il carnevale, ed a Venafro già ci si attiva perché la festa sia grande, bella e partecipata. E’ infatti scesa in campo l’associazione Parasacco, dallo storico e tipico vicolo omonimo del rione Mercato della Venafro Antica, che invita appassionati ed amanti del carnevale a proporsi e proporre scene, idee e costumi per le prossime sfilate cittadine di maschere e carro carnevalesco ispirati a personaggi di ”Disney”. Gli appuntamenti, fa sapere Parasacco, ci saranno il 19 febbraio ed il successivo 21 dello stesso mese, sicchè è tempo di organizzarsi e prepararsi. Gl’interessati ad essere della festa possono contattare il sito asd.parasacco@libero.it per tutte le informazioni del caso.