La Caritas della Diocesi di Termoli- Larino e La Città Invisibile rispondono all’invito proposto da tre attività: (Pizzeria da Silvio, Salumeria da Cinzia e Caffè Casolino) e organizzano per giovedì 20 dicembre dalle 18 alle 22 in piazza Bega a Termoli la prima cena solidale.

“Sarà un’occasione – spiegano gli organizzatori – per stare insieme all’insegna della convivialità e della solidarietà: si potranno acquistare prodotti e ci si potrà fermare a mangiare a prezzi ridotti; sarà nel contempo un momento per informarsi sulle attività svolte quotidianamente a sostegno delle persone in difficoltà. Una parte del ricavato sarà destinato agli interventi per il contrasto alle povertà. Partecipiamo numerosi!”