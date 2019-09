Medici specialisti dalla Asl ‘Bt’ di Andria, in Molise, per far fronte alla carenza di personale specializzato negli ospedali dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Via libera, dunque, alla convenzione che prevede fino al prossimo 31 dicembre l’utilizzo di specialisti nelle discipline di Ostetricia e Ginecologia e Ortopedia.

L’attività di consulenza, articolata in accessi settimanali, sarà effettuata dal personale al di fuori dell’orario di lavoro e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell’Azienda di appartenenza.

Il provvedimento è stato assunto, si legge in un documento dell’Asrem, “in considerazione della grave carenza di personale dirigenziale nelle discipline di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica e Ortopedia”. A riportare la notizia è l’Ansa.