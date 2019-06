Il Ministro Giulia Grillo annuncia soluzione alla carenza dei medici in Molise

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia la soluzione per risolvere il problema della carenza medici in Molise. Sono in via di definizione accordi con regioni limitrofe per intervenire sulle emergenze di personale soprattutto negli ospedali di Termoli e Isernia. È un segnale importante perché dimostra che il ministro e la struttura ministeriale lavorano per il Molise e i molisani.C'è ancora tanto da fare per risolvere i mali della sanità ma ce la stiamo mettendo tutta.

Gepostet von Antonio Federico am Freitag, 7. Juni 2019