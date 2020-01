Il Molise continua ad essere poco ambito da parte dei medici. La conferma arriva dal provvedimento del 29 gennaio scorso del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem), Maria Virginia Scafarto, dal quale si apprende che al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 13 medici della disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, ha partecipato un solo candidato. In passato si sono verificate altre situazioni con medici che dopo essere risultati idonei hanno rinunciato all’assunzione. A riportare la notizia è l’Ansa.