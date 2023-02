Non fosse stato carnevale, quando cioè ogni scherzo (ben fatto) vale, ci sarebbe stato da “sgranare” gli occhi dalla meraviglia ! Ed invece, per fortuna, era l’ultima domenica di carnevale quando il centro di Venafro ha accolto sul centrale Corso Campano, e tra diverse centinaia di persone esterrefatte per la sorpresa, nientemeno che … il Papa ed un Cardinale vestiti e addobbati di tutto punto, tanto da suscitare tantissima meraviglia ! Attimi però e alla sorpresa subentrava prontamente il sorriso di tutti, una volta resisi conto che trattavasi di nient’altro se non di insoliti e particolarissimi travestimenti carnevaleschi ! Perciò niente alto prelato e addirittura il Capo della Cristianità a Venafro, bensì due inusuali travestimenti “religiosi”, fatti però con gusto, intelligenza e tanta simpatia. I due …, si fa per dire “uomini di chiesa”, vestiti alla perfezione, senza maschere sul volto e reggendo una falsa croce, sempre nello spirito del carnevale, hanno percorso più volte il corso, raccogliendo applausi, consensi e sorrisi. Si sono divertiti ed hanno divertito, ovviamente non mancando di … “benedire” amici, conoscenti e quanti li chiamavano da lontano. Benedetto Carnevale ! Quanti divertenti “miracoli” è capace di fare !