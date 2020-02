I Carabinieri in azione su tutto il territorio della provincia di Isernia per fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti, in occasione alle criticità delle prossime precipitazioni nevose che interesserà tutto territorio della provincia di Isernia.

L’Arma con l’impiego delle Stazioni, dislocate in modo capillare sull’intero territorio, anche nelle zone più impervie, con l’impiego di mezzi speciali, dei Nuclei Radiomobili delle tre Compagnie nonché dei reparti del Gruppo Carabinieri Forestali di Isernia per favorire le situazioni emergenziali, ha organizzato un monitoraggio per individuare possibili abitazioni che potrebbero rimanere isolate e eventuali soccorsi agli ammalati.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, raccomanda a tutti i cittadini di muoversi con i mezzi solo in caso di necessità e di fornirsi di pneumatici e/o catene da neve.